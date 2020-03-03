資深媒體人陳文茜去年發現罹患肺腺癌，但仍撐著病體堅守工作崗位，去年3月進行手術治療，恢復狀況良好。今（3）日凌晨她在臉書談起康復之路，感性的說「想為自己拍拍手」。

陳文茜說，去年此時已無法走路超過十分鐘，血壓升高到189、心跳每分鐘110下，當時不知道罹患肺腺癌，以為是免疫系統攻擊心臟瓣膜，每次呼吸間勉強維持笑容，堅守工作不讓自己倒下。直到開刀。

「我的開刀過程很順利，但康復之路很艱難。」陳文茜表示，在螢幕前的笑容背後，其實是沒完沒了的各種疾病，直到最近血壓才恢復正常，心跳也接近穩定。憶起去年耶誕節前後，陳文茜一天至少要服用六種不同藥物，包括血尿症、類固醇、帶狀皰疹、胃潰瘍、止痛消炎藥等，免疫系統同步攻擊肺、膀胱、腸壁……，她開玩笑說「真謝謝它！如此萬箭齊發！」

幾次深夜，陳文茜胃絞痛、翻轉，腸異常蠕動，雖吃了安眠藥仍痛得醒來，全身因過度疼痛流滿冷汗，知道叫救護車也來不及，自己用最後力氣躺在地上灌腸，疼痛慢慢減緩，血壓升上來了，隔幾天又來，胃脹氣、血尿，哪怕在家走幾步路也喘不停。

陳文茜表示，「我向來不是對命運投降的人」，於是異想天開，把吃藥當清酒盛宴，買幾個日本漆器、清酒杯、清酒壼，放著不同藥物，讓自己的疾病人生不是一團混亂，而是美美的儀式。

今年，陳文茜在振興醫院院長魏崢建議下，開始上聲樂課訓練肺活量，每周游泳至少兩次、跳古典華爾滋、能量治療，並宣稱自己是「少女」。

雖然生病，但不代表失去一切，陳文茜樂觀表示，「事實上美好的生活並没有離開，它換成新的方式呈現在我的日子裡。」病中也讓她遇見世間更多的友情與美好，用各種方式，以歡樂沖淡痛苦。

這一年內，陳文茜用了兩次急救針，在病發快要不能呼吸時，針紮入腿再找救護車送醫，「很接近死亡，笑瞇瞇回家。」一年了，不能說完全不苦，但走到今天還能飛到台東，為敍利亞孩童發願策展，陳文茜說「這真值得敬自己一杯酒了！」也想為自己拍拍手，「待會兒再去服藥。把藥，當一生的朋友。」

(中時電子報)