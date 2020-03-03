受惠美Fed（聯準會）、日本、英國、歐洲與大陸等地央行，陸續表態將放寬金融振興景氣下，激勵美股道瓊工業指數，在周一大漲約1300點，其中蘋果股領漲逾9%，而台積電ADR也飆漲逾3%，顯示潛在的資金行情蓄勢待發，券商業者評估，台股短線不排除具報復性反彈契機。

外資法人在上周大賣超台積電近10萬張，昨持續賣超不手軟，不過，國家隊法人也不是省油的燈，逢低大撿便宜貨，而且新台幣兌美元匯價在周一大幅升值逾2角，顯示外資在台股賣超後，資金並未大舉匯出，顯示是在場外等待機會機回補，此係台積電極短線具軋短空、軋空手契機。

此外，3月起，包括被動元件、DRAM與工業用紙等陸續傳來報價上漲利多誘因，且後續持續看漲機率仍大，另外，包括矽晶圓景氣看好，及商用遊戲機大賣，也使相關供應鏈短多格局欲小不易，加上公營法人與政策面不偏空，使大盤短多可望再向高檔11200與11300等關上挑戰，台股後市不必過分悲觀。

(工商 )