隨著新冠肺炎疫情延燒，長期旅居大陸的人士享有台灣健保議題，再度引發爭議，對此綠委表示擬把保費從749元調高到1.2萬元，防止「黃安們」濫用健保，對此女星劉樂妍則回嗆：「要修法就快些，別囉嗦！你以為黃安們只會在大陸嗎」？

綠委擬提案修改《全民健康保險法》，將保費提升至1.2萬，未來將不再補助其健保費，以防「黃安們」濫用健保，對此劉樂妍表示快修法沒關係，反正在大陸可以申請五險一金，就算不用健保也沒關係，更「提醒」民進黨若這樣做，屆時飄在世界各地的台勞沒醫療保險，到時曾經從各地飛專程飛回來投票的選民們，心中最恨的就會是民進黨，接著更揚言等待疫情過去，就要去辦五險一金。

對於劉樂妍一番言論，似乎也引發許多網友不滿，紛紛留言痛批：「開心要修法了，可以放棄國籍了劉小姐」、「妳紅不了的啦！一直刷存在感，真的很丟臉！在大陸也沒人認識妳」、「都快40歲了還不長腦」？

(中時電子報)