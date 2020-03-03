隨著年紀增長，現年39歲的「包大爺」包提斯塔（Jose Bautista）打擊實力不斷退化，2018年球季單季僅繳出2成03打擊率、13轟的成績單，2019年並沒有在大聯盟出賽的紀錄，不過他不打算放棄棒球，據消息指出，包提斯塔整個冬天都在練習投球，新球季想以二刀流身分重返球場！

包提斯塔2004年踏入大聯盟，期間效力巴爾的摩金鶯、坦帕灣魔鬼魚、堪薩斯皇家、匹茲堡海盜、全盛時期的多倫多藍鳥，2018年轉戰亞特蘭大勇士，季中被釋出，紐約大都會簽下後又發動交易，將他送去費城費城人；包提斯塔生涯打擊率2成47並不亮眼，但長打能力兇猛，累積344發全壘打，其中2010年更打出生涯最高的54轟。

根據《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）的最新消息，包提斯塔新賽季仍試圖重返球場，不過他整個休賽季都在訓練投球，打算以二刀流身分復出，而且他期望能披上多明尼加國家隊戰袍，在即將到來的東京奧運出賽，報導中也提到，目前尚未知道他會不會打美洲杯資格賽，但如果順利出賽，預計將會鎮守一壘。

帕森指出，他曾看過包提斯塔投過牛棚，但從肉眼看不出球速，不過他聽人說包提斯塔直球速度可達94英里（約151公里），而且滑球投得也相當不錯；不僅如此，包爺的前隊友史卓曼（Marcus Stroman）也在推特發文讚：「我兄弟正在投手丘上努力，我們一直在做訓練，不開玩笑，這個人可以在大聯盟擔任牛棚投手，我掛保證！」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)