一名女性網友想洗健身後洗個舒服的三溫暖，但不知清楚新竹市有何處適合女性去的場所，日前在臉書《新竹人大小事》粉絲團留言求助，希望臉書大神可以提供一點意見，但該名女子開出的條件是「要單純一點」的，未料第一個留言的網友，竟神回「複雜的可以告訴我們」，原來竟然是新竹市警察局網站小編，讓老司機與網友笑翻，立刻獲得上萬個讚。

該名女網友發文內容提到「不好意思，想請問各位，新竹有沒有『附有蒸氣室的健身房』，或是適合女生，單純一點的三溫暖呢？謝謝大家。」此文一出，就出現不少網友熱心提供意見與回覆。

因為該女子發文內容表示想找單純一點的，新竹市警察局粉絲團小編立刻第一個搶發回覆「複雜的可以告訴我們」，當下引起網民會心一笑，當下就獲得1萬多個讚。

熱心網友也紛紛表示，「其實一樓(新竹市警察局粉專)的等這一刻等很久了，終於不用自己釣魚」；「竹光運動中心，有歐里桑，歐巴桑，很單純的，去那裡還可以了解菜價」；「我比較想知道…哪裡有複雜的？」

更有網友對警局熱心網路巡邏，喊話說，「好想跟警察說 如果有通報複雜的，麻煩幫我看看老公有沒有在裡面。」更有不少網友在底下留言「我也想知道」、「我是鄉民跟著看熱鬧來朝聖的」，更有人說「我快笑死了！」

(中時電子報)