美股三大指數上周創下自金融危機以來最差表現後，昨（2）日再度大漲。道瓊工業指數收盤價上漲1294.03點，漲幅逾5％，創下2009年來最大單日漲幅，報26703.3點；標普500與納斯達克指數均創下2018年最大單日漲幅，標普500指數收漲136.3點，漲幅4.63％，報3090.5點；納斯達克指數則上漲384.80點，上漲4.49％，報8952.1點。

(旺報 )