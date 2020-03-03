降息預期升溫 道瓊指數創11年來最大漲幅 08:332020/03/03 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股三大指數上周創下自金融危機以來最差表現後，昨（2）日再度大漲。道瓊工業指數收盤價上漲1294.03點，漲幅逾5％，創下2009年來最大單日漲幅，報26703.3點；標普500與納斯達克指數均創下2018年最大單日漲幅，標普500指數收漲136.3點，漲幅4.63％，報3090.5點；納斯達克指數則上漲384.80點，上漲4.49％，報8952.1點。 (旺報 ) #指數 #漲幅 #上漲 #納斯達克 #道瓊 也許您會感興趣 推薦閱讀 恐慌升＋避險增 VIX＋油指反向ETF彈 04:102020/02/28 證券．權證 肺炎重創美股！道瓊狂跌1190點史上最慘 08:552020/02/28 財經 恐慌加劇 全球股市大血崩 04:092020/02/29 財經要聞 Fed喊話穩美股 亞太迎反彈 04:092020/03/01 焦點新聞 台股明殺多慘？專家：散戶注意這5件事 13:462020/03/01 財經 環球型複合債、陸國債 避險好物 04:102020/03/02 焦點新聞 《盤中解析》亞股反彈，台股跟上 11:592020/03/02 財經 《證交所》外資上周集中市場賣超944.35億元，出脫台積電近10萬張 12:502020/03/02 財經 《盤後解析》雙王未挺住，跌121.71點 14:492020/03/02 財經 國外指數期貨贏家專欄－美股未站回月線前 中性偏空看待 04:102020/03/03 證券．權證 財經熱門新聞 美妝老牌店美華泰不堪虧損 5月底全台15間店全收 - 財經 外資把錢藏在這！ 老謝揭露美股今晚走勢 - 財經 該聽川普的！ 蘋果供應鏈全押陸慘遭鎖死 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 財經 美股暴漲打退恐慌？ 分析師重提金融危機關鍵指標 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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