黃暐瀚討論正忠排骨事件，意外引發論戰。（圖／摘自黃暐瀚臉書）

日前傳出台中市醫院護理師，向知名連鎖便當店正忠排骨飯訂外送便當竟遭拒，引發爭議。對此，資深媒體人黃暐瀚也表達看法，認為盡量不跑醫院是對的，由醫院的行政人員自己找人把便當拿回醫院就好。此話一出引發網友不滿，湧入黃暐瀚臉書「出征」。

正忠排骨拒送榮總引發爭議，黃暐瀚表示，防疫期間盡量不跑醫院是對的，醫護人員也別生氣、洩氣，不會有人不尊重、不支持醫護人員，建議這種時候醫院的「行政人員」就該跳出來處理一下，｢找人去買，自己拿回醫院，不就好了？」

此番話意外引發網友論戰，有人認為正忠排骨不需要道歉，沒有相關消毒防疫措施拒送是對的，也有餐飲同業緩頰，表示現在進入醫院太麻煩，不少網友建議，可以在醫院門口交貨，非常時期應互相體諒。不過也有網友對於黃暐瀚發言感到失望，「不然讓那些醫護人員餓死好了」。

對於網路輿論，黃暐瀚引用日本著名趨勢專家大前研一著作《低智商社會》，有三個特色：集體不思考、集體不學習、集體不負責。對於正忠排骨事件，廣播節目的連結還在，怎麼說、怎麼做也都有論述，黃暐瀚說「無奈媒體標題不只殺人，還可能已經進入大前研一所說的的狀況。」怎麼得出「黃暐瀚嗆醫院」這個結論，實在難以理解。

黃暐瀚表示，可以理解媒體搶點閱、拚流量，要辣、要引戰、要衝突，但這樣的標題，完全符合「集體不思考」、「集體不學習」、「集體不負責」的三大標準，每天看這種標題瞭解時事的台灣人，怎麼能不受拖累？

(中時電子報)