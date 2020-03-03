受惠美國聯準會、日本、英國、歐洲與大陸等地央行，表態將放寬金融振興景氣下，激勵美股道瓊工業指數周一報復性反彈約1300點。

日韓股市今天（3日）開盤跟進走高，截至08:05，日經225指數大漲348點，漲幅約1.6%；南韓股市勁揚41點，漲幅達2.09%。台股開盤也有望出現反彈。

蘋果與台積電ADR飆漲 台股具報復反彈契機
股匯脫鉤洩先機！15檔外資趁機吃貨

(中時電子報)

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