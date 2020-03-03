新冠肺炎疫情肆虐，上海28歲孕婦幻境（化名）懷了頭一胎，沒想到才開心12周，新生命便消逝了；沒想到情緒低落的她，要動手術時，居然因為耳溫過高，被醫院拒收。幻境回想，「當下我覺得很絕望，躺在家裡的時候就感覺自己在等死。」躺了兩天後，換了間醫院才保住一命。

根據大陸《鳳凰新聞》報導，醫生向幻境宣告，「胎停很久了，大約一個多月了，很危險，需要馬上做手術。」醫生分析，胎停可能是因為胚胎本身發育不好，也有可能是外界原因，總之必須趕緊做手術，否則有大出血的可能。雖然事實讓幻境很難接受，但也只能趕緊安排，將死胎拿出。

不料住院前一刻，幻境測耳溫，一邊是37.4度、一邊是37.6度，溫度都偏高，過一會兒再量也是相同的結果，因此被院方拒絕收治。由於國家衛健委2月2日發布的《關於做好兒童和孕產婦新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》中明確指出，孕產婦是新型冠狀病毒感染的肺炎的易感染人群；她擔心，如果到發熱定點醫院會受感染，因此急診尋降溫方法，讓自己可以被原醫院收治，但最後都失敗。

幻境透露，「當時我覺得很絕望，躺在家裡的時候就感覺自己在等死，與其在家裡等死，不如我感染了新冠肺炎，醫院就會收治我了。」過了兩天，人真的快不行，加上不斷有褐色的血流出，趕緊到另外一間設有發熱門診的醫院掛急診，最後獲得收治，終於在14日動手術。

幻境說，「那幾天，我經歷了人生最黑暗的時刻，好像撿回一條命一樣，回到家覺得自己重生了。」她強調，能明白疫情嚴峻，醫院需要嚴陣以待，但如果有些真正需要就醫的患者，因為體溫偏高只能持續等待，便可能錯過最佳治療時機，結果發生意外，希望相關單位能夠正視。

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(中時電子報)