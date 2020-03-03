《店頭市場》亞洲藏壽司上櫃審議通過 08:352020/03/03 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心上櫃審議委員會通過亞洲藏壽(2754)申請上櫃案。 亞洲藏壽司公司主要從事日式迴轉壽司連鎖餐飲業，申請時資本額3億7873萬元，董事長為西川健太郎，推薦證券商係元大證券及中國信託證券；亞洲藏壽司公司107年度營業收入為14億3591萬4000元，稅後盈餘為1億717萬6000元，每股盈餘為3.38元；108年前3季營業收入為14億6346萬4000元，稅後盈餘為9627萬7000元，每股盈餘為2.57元。 (時報資訊) #櫃檯買賣中心 #亞州藏壽司 也許您會感興趣 推薦閱讀 全球股市慘綠！美股單周重挫近4000點 10:322020/02/29 財經 中信金 業績基本面佳 04:092020/03/01 證券．權證 發4萬片口罩被約談 前議員落淚再送4000片 10:582020/03/01 社會 北京：超4000個社區推廣無接觸購物新模式 17:562020/03/01 兩岸 《業績-其他》泰昇去年每股盈餘8.79元，擬配息6.2元 07:442020/03/02 財經 櫃買今日審議會討論亞洲藏壽司上櫃案 09:112020/03/02 財經 《業績-百貨》統一超去年每股盈餘10.14元，擬配息9元 09:092020/03/02 財經 《電子零件》營運審慎樂觀，群電曾國華：全年業績再拚高峰 13:582020/03/02 財經 重創習近平領導力？大陸陸海空4000醫護 全軍支援武漢 20:582020/03/02 兩岸 櫃買今日審議會通過亞洲藏壽司上櫃案 19:372020/03/02 財經 財經熱門新聞 美妝老牌店美華泰不堪虧損 5月底全台15間店全收 - 財經 外資把錢藏在這！ 老謝揭露美股今晚走勢 - 財經 該聽川普的！ 蘋果供應鏈全押陸慘遭鎖死 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 財經 美股暴漲打退恐慌？ 分析師重提金融危機關鍵指標 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。