為緩解快速擴散的新型冠狀病毒疫情造成的恐慌與衝擊，美國、日本與英國央行先後發表將採取必要措施力挺經濟的承諾，受此激勵，周一美股道瓊工業指數暴漲逾5%，標普500指數與那斯達克指數漲幅均超過4%，在上周因中國境外的新冠肺炎疫情急速升高而重挫後，上演報復性反彈行情。

尾盤美股加速走高，終場道瓊工業指數暴漲5.09%，收在26,703.32點，創下2009年來最大單日漲幅。標普500指數大漲4.6%，收在3,090.23點，那斯達克指數收漲4.49%，報8,952.17點，兩大指數均創下2018年12月以來最大單日漲幅。

標普500指數仍較2月19日站上的歷史高點下跌8.7%。市場交投異常活絡，總成交量達140億股，遠超出過去20日均量（95億股）。

蘋果公司股價飆升9.3%，創下2008年來最大單日漲幅，惟與2月12日創下的歷史高點相比仍下跌近9%。標普500科技股指數暴漲5.7%，創下2018年12月以來最大單日漲幅。

上周五美國聯準會主席鮑爾表示，聯準會將「適當採取行動」支持經濟。周一日本央行總裁黑田東彥表示，他將全力穩定市場。英國央行則表示，該行將與英國財政部及其他央行合作，會採取一切必要措施緩解新冠病毒疫情對經濟造成的衝擊。

高盛周日發布報告指出，聯準會可能在3月一口氣降息兩碼（50個基點）。根據芝加哥商業交易所集團（CME Group）的FedWatch工具，交易員認為聯準會在3月會議降息兩碼的可能性為100%。

嘉信理財交易與衍生品部門副總裁Randy Frederick表示，聯準會可以隨心所欲調降利率，但這無法讓遭到隔離的工人回到工廠，我不認為貨幣政策能解決問題……尤其這既是供給面也是需求面的問題，降息會有所幫助，但解決不了問題。

(時報資訊)