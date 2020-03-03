以頂級和牛燒肉專賣聞名的『樂軒』餐飲下時尚燒肉品牌『YKNK club』，以及平價鐵板牛排『鐵火牛排』雙品牌，進駐位於捷運新店小碧潭站五樓的京站小碧潭【森林。食光】，並自3月3日同步試營運，3月6日正式開幕，提供為新北地區「肉食系」食客吃貨新選擇。

為慶祝新店開幕，雙品牌自3/6日至3/8日兩店皆推出優惠活動，YKNK club來店消費，送「鮭魚加州卷」兌換券下次使用。鐵火牛排四人同行用餐，現場招待鮭魚加州卷乙份，價值380元。

主打年輕時尚燒肉的『YKNK club』首家於信義區主打夜食商機，二號店落腳新店區，燒肉嚴選冷藏肉品搭配鹽味、樂樂醬、蒜味奶油三種秘制醬汁賦味，隨桌附上蒜泥、麻辣醬、燒肉醬、玫瑰鹽、柚子胡椒、檸檬汁等六種特調沾醬任君選擇。於京站小碧潭店推出獨家商品『壺漬MIX』。

都會型輕消費品牌『鐵火牛排』，精選優質進口肉品與和牛滷肉飯附餐無限供應的超高CP值餐飲模式，在百貨商場大受歡迎，目前已於台北、中壢、新竹、台中、台南、高雄等地開設。九號店同步進駐京站小碧潭， NT$280起品嘗復古懷舊風味鐵板排餐，附餐包含和牛滷肉飯、和牛咖哩飯、湯品、甜品及飲料皆無限供應。

(工商 )