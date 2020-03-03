「功夫皇帝」李連杰和「利美人」利智結婚後育有2女，之前哈佛學霸大女兒Jane受邀參加巴黎名媛舞會，美艷外貌受到關注，連就讀美國知名高中「菲利普斯學院」的二女兒Jada，私照也被翻出，2姊妹遺傳媽媽高顏值，引起熱議，但其實李連杰和前妻黃秋燕也育有2女，近日有4個女兒合照在網路瘋傳，都已長得亭亭玉立，讓網友直接封李連杰為「國民岳父」。
李連杰和利智的2個女兒，不僅遺傳媽媽好基因，漂亮、氣質佳，頭腦也聰明，長女Jane目前就讀美國哈佛大學，去年更和邱淑貞愛女沈月一同受邀參加巴黎名媛舞會，有顏有身材令外界驚豔，而次女也不惶多讓，目前在美國知名高中「菲利普斯學院」就讀的她，不時會在IG分享生活照，之前更穿著火辣小可愛，露出傲人上圍和深溝，展現小女人韻味。
不過，其實李連杰還有2個女兒，是和第一任妻子黃秋燕生的，最近網路瘋傳4個女兒合照，身材火辣外，顏值也不輸藝人，讓網友看了都暴動，直接封李連杰為「國民岳父」。
(中時電子報)
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