高鑫近照。（圖／翻攝自高鑫微博）

高鑫發文。（圖／翻攝自高鑫微博）

新冠肺炎盛行，各地至今仍出現口罩荒，曾在《情深深雨濛濛》中飾演「爾豪」一角的演員高鑫昨(2日)曬照自曝到工廠熬夜做口罩義工，一晚做了4萬2千個口罩，親力親為的善舉被網友讚爆。

43歲高鑫19年前在《情深深雨濛濛》中演出林心如的大哥陸爾豪，近年也曾演出《瑯琊榜》。2007年他和小他5歲的王一楠結婚，婚前王一楠拍戲時意外墜馬，造成鎖骨到下頜骨粉碎性骨折，高鑫便停工全力照顧女友，最後幸福完婚。

昨高鑫發文，透露因肺炎劇組停工，而他照樣熬夜，忙的不是拍戲而是做口罩，透露：「我們來自各行各業，我們的目標，讓機器24小時的運轉。工人下班後由我們接替，晚九點到凌晨五點半，一夜做了四萬兩千個口罩，機械重複的動作，胳膊已經不是我的了」。

而對於高鑫善舉，網友回應：「這才是不占公共資源還創造資源的好演員」、「我的天啊！！！鑫哥！！！一定一定要注意防護啊！辛苦」、「好優秀的爾豪，好優秀的太子」、「注意保護好自己的身體」。

(中時電子報)