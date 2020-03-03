國巨(2327)董事會在不超過股東臨時會授權發行額度範圍內，決議分開發行海外存託憑證(GDR)7000萬股及海外可轉換公司債(ECB)1000萬股，國巨表示，公司同步發行之海外無擔保轉換公司債(ECB)及海外存託憑證(GDR)，提供國際投資人以不同投資方式參與國巨公司長期營運發展及全球性併購策略，強化股東結構及提升國際市場能見度。

國巨2月26日臨時股東會決議授權公司發行海外存託憑證上限8000萬股，董事會在不超過股東臨時會授權發行額度範圍內，決議分開發行海外存託憑證(GDR)及海外可轉換公司債(ECB)，其中海外存託憑證(GDR)暫定發行股數為4000萬股至7000萬股，並視市場狀況於發行額度內調整，如依3月2日收盤價換算，預計可募資金額約為9.3億美元。

除GDR外，國巨亦將於轉換股數上限為1000萬股額度下，發行海外可轉換公司債(ECB)，發行期間年，票面利率為0%，預計發行總額約2億美元，溢價幅度為30%~50%。

國巨董事長陳泰銘表示，此次發行GDR主要是提供美國基美(KEMET)法人股東成為合併基美後新國巨股東的機會。

國巨大陸廠區佔比約70%，台灣廠區及歐美各地小廠區佔比約30%，由於大陸廠區復工緩慢，國巨2月整體產能利用率約在35%到38%左右，兩大主要產品晶片電阻及MLCC庫存均已低於30天，為近10年來最低水準，陳泰銘表示，目前公司B/B值超過2%，由於公司農曆年期間以3倍薪資鼓勵員工留守生產，且受疫情影響，空運等運輸成本大增，公司會在有限的產出下盡全力去服務全球各地客戶，並適度調漲價格！

為因應市場需求及迎接5G及車用電子新科技時代的來臨，國巨將持續擴大全球營運規模，以確保公司長期成長動能，並取得更先進技術以提升國際競爭力，建立永續經營實力，為產業及股東創造更高的價值。

(時報資訊)