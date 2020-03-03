美股2日狂漲近1,300點，台股3日開在11,279.86點，隨後漲幅擴大，上漲180點，站上11,300點關卡，台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）同步開漲。

市場期待聯準會擬和全球央行攜手降息救市，美國四大指數3月2日出現報復性反彈，道瓊工業平均指數暴漲近1,300點、漲幅高達5％，結束之前7個交易日慘崩近4,000點的跌勢。

永豐期貨指出，經濟合作發展組織（OECD）2日大幅調降今年全球經濟成長率預測，由去年11月預估的2.9％降至2.4％，美日英及歐洲央行都擬聯手降息救市。

高盛集團經濟學家預計聯準會最終將在今年上半年大幅度降息100個基點，英國央行和歐洲央行料分別減息50和10個基點，以挹注流動性，帶動美股強力反彈。

凱基投顧指出，從就歷史經驗來看，台股若在3日內突破11,282點，可視11,049點為短線低點，第二隻腳未確認前，指數預期在年線上緣震盪換手整理。

群益投顧則指出，電子相對強勢次產業股輪動偏快，強弱漸分歧，搶短操作難度相對偏高。短期泛防疫概念的族群個股，仍有望相對續強，但不少泛防疫概念股同樣逐漸面臨相對漲多基期壓力，整體而言，階段建議先以擇強短線操作為主。

(中時電子報)