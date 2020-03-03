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隨著新冠肺炎疫情肆虐，讓台灣健保制度再度受到關注。民進黨立委林俊憲表示，有部分人長期在海外工作生活，每年回台時卻只要補繳少量的健保費，即可以享受台灣高品質的醫療服務，這對國人十分不公平，擬對健保保障費為進行限縮。

在這個議題在網路上引發討論，大多網友對於健保限縮外國人士表達支持，但是也有網友認為這樣的作法對於旅外國人並不公平，更提到今年年初有許多海外國人特地搭機回台，就是為了投蔡英文一票，而如今蔡英文勝選了，卻回頭將這群「海外817」們的福利砍掉，直呼「他們都沒話說嗎？」

而網友也回顧這幾個月來的防疫政策，便利商店口罩專賣累慘了店員、藥局口罩實名制忙翻藥師、陳時中霸氣宣布醫護人員禁出國惹毛醫護，這些明著丟票的行為應該會讓蔡政府支持度下降，但是近日的最新民調中卻見民進黨的支持度飆升到41%！比起第二名的國民黨相差來到近3成，直呼讓人難以置信！

(中時電子報)