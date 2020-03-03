趕上班！國3快官5車連環撞 北上封閉嚴重回堵 09:032020/03/03 中時 謝瓊雲 、中時電子報、 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道三號高速公路彰化快官北上路段，今天一早上班尖峰時段，發生五輛大小車追撞成一團，所幸僅1名乘客輕傷，因兩起事故距離很近，警方到場排除事故並進一步調查釐清事故原因。（國道警方提供／謝瓊雲彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道三號高速公路彰化快官北上路段，今天一早上班尖峰時段，發生五輛大小車追撞成一團，所幸僅1名乘客輕傷，因兩起事故距離很近，警方到場排除事故並進一步調查釐清事故原因。（國道警方提供／謝瓊雲彰化傳真） 國道三號高速公路彰化快官北上路段，今天一早上班尖峰時段，發生五輛大小車追撞成一團，所幸僅1名乘客輕傷，因兩起事故距離很近，警方到場排除事故並進一步調查釐清事故原因。（國道警方提供／謝瓊雲彰化傳真） 國三快官五車連環撞 北上全線封閉 國道三號高速公路彰化快官路段，3日上午7點多上班尖峰時段，傳出有5輛大小車連環追撞，事故造成北上路段全線封閉，後方車流回堵達5公里，國道警七大隊、台中市消防局據報後已趕往現場搶救並排除事故；國道警方表示，事故仍在處理中，呼籲駕駛人提早從烏日交流道下匝道以免塞住影響行程，詳細肇事原因仍需進一步調查釐清。 有熱心聽眾8時50分通報警廣，表示該事故已排除，不過現場仍回堵，建議提早烏日交流道下去。 (中時 ) #國道3號 #連環撞 #車禍 #北上 #快官 #烏日 #全線封閉 #回堵 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情攪局 國道自小客恐爆量 04:102020/02/28 社會新聞 3月起實施 台61線觀音-新屋 超速10公里就罰 04:102020/02/28 地方新聞 國道上午塞爆 估午後舒緩 11:322020/02/28 生活 暫甩疫情 墾丁南下路段現車潮 11:492020/02/28 生活 國道北返車潮14時湧現 這路段恐狂塞到22時 11:542020/02/29 生活 國道今湧收假潮 9路段易塞 04:092020/03/01 社會新聞 西濱彰化段明起實施區間測速 12:082020/03/01 生活 收假日9處地雷區 國5北返上午就塞 12:132020/03/01 生活 機捷抗疫 3月底全線設測溫儀 04:102020/03/02 地方新聞 A股三大股指齊漲逾3％ 206個股漲停 19:362020/03/02 財經 社會熱門新聞 吳振吉女兒沉冤8年 辦公室照片掉落顯靈破案了 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 軍中回憶太夭壽…當個兵「阿公阿媽竟死光光」？ - 社會 深夜加油站沒人 直擊帶妹在「這裡」啪啪！ - 社會 女友乳暈「痘痘」是什麼？網友：盲人導覽啦 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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