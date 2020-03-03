國道三號高速公路彰化快官北上路段，今天一早上班尖峰時段，發生五輛大小車追撞成一團，所幸僅1名乘客輕傷，因兩起事故距離很近，警方到場排除事故並進一步調查釐清事故原因。（國道警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

國道三號高速公路彰化快官北上路段，今天一早上班尖峰時段，發生五輛大小車追撞成一團，所幸僅1名乘客輕傷，因兩起事故距離很近，警方到場排除事故並進一步調查釐清事故原因。（國道警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

國三快官五車連環撞 北上全線封閉

國道三號高速公路彰化快官路段，3日上午7點多上班尖峰時段，傳出有5輛大小車連環追撞，事故造成北上路段全線封閉，後方車流回堵達5公里，國道警七大隊、台中市消防局據報後已趕往現場搶救並排除事故；國道警方表示，事故仍在處理中，呼籲駕駛人提早從烏日交流道下匝道以免塞住影響行程，詳細肇事原因仍需進一步調查釐清。

有熱心聽眾8時50分通報警廣，表示該事故已排除，不過現場仍回堵，建議提早烏日交流道下去。

(中時 )