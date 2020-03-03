日本爆發嚴重新冠肺炎疫情，但即便如此，日首相安倍晉三至今未禁止陸客赴日旅遊，對此，親綠學者林廷輝表示，安倍沒有禁止陸客，主要就是考量到觀光產業，畢竟奧運在即，只要撐過疫情結束，陸客必會回報日本。其次，日本也要得到大陸的諒解，才會減少修憲阻力，這是安倍現在心中的盤算。

林廷輝接受港媒《中評網》採訪時表示，這次新冠肺炎，安倍沒有禁止陸客，就是要降低對觀光產業的衝擊，更重要的是，日本這次對大陸的幫助，陸人點滴在心頭，等到疫情穩定後，東奧舉辦，大陸必會回報日本，這也是安倍晉三心中的盤算。

其次，林廷輝指出，現在中日韓三國疫情嚴重，這使三國關係開始有轉變，不再因為政治因素而互相仇視，反而是因為有共同敵人，攜手合作對抗新冠肺炎，將過往恩怨先放一旁。

最後便是修憲議題，林廷輝認為，安倍若要修憲，須取得大陸的理解，這樣安倍遇到的阻力就會比較小。

(中時電子報)