台積電3日宣布與博通公司（Broadcom）攜手合作強化CoWoS平台，支援業界首創且最大的兩倍光罩尺寸（2X reticle size）之中介層，面積約1,700平方毫米。此項新世代CoWoS中介層由兩張全幅光罩拼接構成，能夠大幅提升運算能力，藉由更多的系統單晶片來支援先進的高效能運算系統，並且也準備就緒以支援台積公司下一世代的5奈米製程技術。

此項新世代CoWoS技術能夠容納多個邏輯系統單晶片（SoC）、以及多達6個高頻寬記憶體（HBM）立方體，提供高達96GB的記憶體容量；此外，此技術提供每秒高達2.7兆位元的頻寬，相較於台積公司2016年推出的CoWoS解決方案，速度增快2.7倍。CoWoS解決方案具備支援更高記憶體容量與頻寬的優勢，非常適用於記憶體密集型之處理工作，例如深度學習、5G網路、具有節能效益的數據中心、以及其他更多應用。

在台積電與博通公司合作的CoWoS平台之中，博通定義了複雜的上層晶片、中介層、以及HBM結構，台積電則是開發堅實的生產製程來充分提升良率與效能，以滿足兩倍光罩尺寸中介層帶來的特有挑戰。透過數個世代以來開發CoWoS平台的經驗，台積公司創新開發出獨特的光罩接合製程，能夠將CoWoS平台擴充超過單一光罩尺寸的整合面積，並將此強化的成果導入量產。

(工商 )