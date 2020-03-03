綜合外電報導，美股上周在新型冠狀肺炎(COVID-19)衝擊下，道瓊工業指數一周跌了近4千點、跌幅13.4%，然而投資人在預期聯準會降息救市下，周一狂下單猛攻，深受年輕人喜愛的股票交易軟體Robinhood還因此當機！道瓊工業指數終場收盤上漲1293點，漲幅逾5％，為2008年來最大單日漲幅。

上週美股在歷經了慘淡的一周後，美國總統川普趕緊信心喊話，表示政府已經掌控疫情，怪罪民主黨和媒體散播恐慌。上週五聯準會主席鮑爾釋出利率前瞻，Fed可能會採取行動來提振美國經濟，給美股注了強心針。

科技股多數大漲，蘋果漲上9.31%，成為周一道指最佳表現，分析師樂觀看待後勢，認為還有10%上漲空間。默克和沃爾瑪分別上漲9.28%和7.62%。消費性必需品、公用事業和房地產是史指表現最好的類股，各個漲幅均超過2.5%。

周一道瓊指數終場上漲1293.96點，或5.09％，收在26703.32點；那斯達克指數上漲384.8點，或4.49％，收在8,952.17點；標普500上漲136.01點，或4.6％，收在3,090.23點。

儘管周一美股大漲，分析師認為，全球投資人可能感到恐慌，未來在增持股票前需要更加謹慎和耐心。

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(中時電子報)