旅美好手陳偉殷春訓前與西雅圖水手簽下小聯盟合約，日前迎來春訓初登板繳出主投2局無失分，但今（3日）交手科羅拉多洛磯卻慘遭狙擊，1.1局的投球就挨2支全壘打，單場失掉4分吞下本季首敗。

水手本場比賽由謝菲爾德（Justus Sheffield）打頭陣，接著由陳偉殷接替投球，一上場就投出保送，下棒打者希爾德（Sam Hilliard）馬上將小白球轟出牆外，之後對上奧英斯（Chris Owings）再度投出保送，達薩（Yonathan Daza）、佛恩特斯（Josh Fuentes）連續敲安打再掉1分，最後蒙戴爾（Brian Mundell）擊出雙殺打，結果該半局的投球。

陳偉殷5局續投，首位上場的打者道爾（DavidDahl）揮出陽春砲，之後被漢普森（Garrett Hampson）敲出安打、麥馬翰（RyanMcMahon）打出內野沖天炮出局後，教練團決定上來把陳偉殷換下場，最後水手以6-9吞敗，陳偉殷吞下春訓首場敗仗。

陳偉殷春訓出賽2場，前役面對辛辛那提紅人繳出2局好投無失分，還解決沃托（Joey Votto）、卡斯特蘭諾斯（Nicholas Castellanos）等強打，但今天狀況不佳，1.1局被敲出5支安打，包含2支全壘打失掉4分，自責分率從完美的0暴漲至10.80。

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(中時電子報)