富時中國A50指數期貨高開 漲幅逾1％ 09:182020/03/03 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富時中國A50指數期貨今日開盤漲1.18％；另外，在美股方面，那斯達克期貨指數漲幅逾1％，道瓊期貨指數、標普期貨漲幅均逾0.8％。 (旺報 ) #期貨 #指數 #漲幅 #富時 #中國 也許您會感興趣 推薦閱讀 美澳拒陸生 留學市場恐洗牌 04:092020/02/29 焦點新聞 恐慌加劇 全球股市大血崩 04:092020/02/29 財經要聞 歐股收盤 持續大跌 05:252020/02/29 財經 歐股昨收盤 血崩止不住 16:242020/02/29 財經 美批陸野心大 欲將美軍擠出西太 04:092020/03/01 焦點新聞 俄警搜捕華人 防疫衍生齟齬 04:092020/03/01 焦點新聞 產經解析－陸債市行情拚持續 結構性機會顯現 04:092020/03/01 全球財經 環球型複合債、陸國債 避險好物 04:102020/03/02 焦點新聞 《盤中解析》亞股反彈，台股跟上 11:592020/03/02 財經 《盤後解析》雙王未挺住，跌121.71點 14:492020/03/02 財經 財經熱門新聞 台塑四寶 擬發950億股息 - 財經要聞 - 工商時報 外資把錢藏在這！ 老謝揭露美股今晚走勢 - 財經 驚！傳可能放無薪假？群創：目前沒有 - 財經 - 工商 油價跌落50美元 美頁岩油商垮了409家 - 財經 《國際社會》WHO：他國新確診為中國9倍，必要時將宣告「大流行」 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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