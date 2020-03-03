蔡壁如順利進入國會，有了「柯P分身」、「地下市長」的稱號，但她仍力挺柯文哲，在第一時間跳出來救火。對於柯文哲，蔡壁如使命必達，或許也是想報恩的心情，因柯文哲曾救了蔡壁如的兒子一命。

從小護士到進入國會，蔡壁如一路追隨柯文哲，忠心耿耿。據《鏡週刊》報導，蔡壁如的兒子有先天心臟病，7歲開刀時，柯文哲全程監看，還交代要鋪電熱毯，蔡壁如說，那天不知道是電毯不夠，還是其他人忘了沒鋪，柯文哲氣到摔電話。平常不苟言笑、嚴格的長官，到那時大家才明白「原來他對同仁的小孩這樣疼愛」。

蔡壁如來自屏東鹽埔農村，家境條件不佳，她說，夏天下西北雨，家裡廚房就下起小雨。後來考上護理師到台北實習，之後考進台大醫院，而蔡壁如也在那裡過了大半輩子，直到2014年，跟著柯文哲一起踏入政壇。

柯文哲選台北市長時，國民黨拿著MG149帳戶，質疑貪汙、洗錢，當時柯文哲要幕僚去找蔡壁如，因為她不只記憶力好，自我管理能力也好，十幾年來的帳清清楚楚。記者會上，蔡壁如讓媒體問到飽，成功挽救柯文哲選情。柯文哲當上市長後，蔡壁如也是他唯一帶入市府的部屬。

在從政之路上，蔡壁如想改變台灣虛偽的政治文化，不只是套好招、照稿唸，應該像正常人有喜怒哀樂，也會做錯事、說錯話。被問到已經有柯文哲了，為什麼還需要她？蔡壁如說，「我們需要更多這種真實的人」，其實自己一點都不白目，「我日常是什麼樣的人，面對鏡頭也是這樣的人。」

(中時電子報)