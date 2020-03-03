股匯雙漲 新台幣早盤強升1.64角衝2字頭 09:502020/03/03 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 股匯雙漲 新台幣早盤強升1.64角衝2字頭(本報系資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股道瓊指數狂飆近1300點，激勵台北股匯市早盤雙雙走揚。台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.12元、小升0.4分開盤後，隨即勁揚1.64角，升破30元價位，來到29.960元。 截至9時15分，新台幣兌美元交易區間為29.960元至30.120元。1090303 (中央社) #新台幣 #股匯雙漲 #匯市 也許您會感興趣 財經熱門新聞 美妝老牌店美華泰不堪虧損 5月底全台15間店全收 - 財經 外資把錢藏在這！ 老謝揭露美股今晚走勢 - 財經 該聽川普的！ 蘋果供應鏈全押陸慘遭鎖死 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 財經 美股暴漲打退恐慌？ 分析師重提金融危機關鍵指標 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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