美股道瓊指數狂飆近1300點，激勵台北股匯市早盤雙雙走揚。台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.12元、小升0.4分開盤後，隨即勁揚1.64角，升破30元價位，來到29.960元。

截至9時15分，新台幣兌美元交易區間為29.960元至30.120元。1090303

(中央社)