旗山81林班森林火警，空勤總隊派黑鷹直升機前往滅火。（空勤總隊提供）

旗山81林班森林火警，空勤總隊派黑鷹直升機前往滅火。（空勤總隊提供）

高雄旗山2日發生山林火警，空勤總隊隨後派海豚直升機前往勘查，今再派黑鷹直升機前往以水袋裝水滅火，直升機並往來高雄機場加油補給，希望能盡早撲滅火勢。

昨日下午林務局通報那瑪夏區山林地失火，空勤總隊勤務指揮中心立刻派遣海豚AS365 機號NA-104搭載國家森林救火隊前往火場空勘，發現林地有多處大火，然而接近日落，山區非常多電纜流籠線，海豚直升機先行撤回，通知黑鷹直升機完成準備，今再拂曉支援。

今日拂曉，部署在台東豐年機場的黑鷹直升機NA-709已翻越中央山脈，赴屏東里港接掛水袋，開始投入火場搶救，卻又發現火勢比昨日更大，再請求加派台中清泉崗NA-705，雙架黑鷹直升機聯合救火。

空勤總隊指出，現在時值枯水期，荖濃溪取水不易，山區又多流籠纜線，作業非常危險，目前仍在搶救中。

高雄旗山2日發生山林火警，空勤總隊隨後派海豚直升機前往勘查，今再派黑鷹直升機前往以水袋裝水滅火，直升機並往來高雄機場加油補給，希望能盡早撲滅火勢。

昨日下午林務局通報那瑪夏區山林地失火，空勤總隊勤務指揮中心立刻派遣海豚AS365 機號NA-104搭載國家森林救火隊前往火場空勘，發現林地有多處大火，然而接近日落，山區非常多電纜流籠線，海豚直升機先行撤回，通知黑鷹直升機完成準備，今再拂曉支援。

今日拂曉，部署在台東豐年機場的黑鷹直升機NA-709已翻越中央山脈，赴屏東里港接掛水袋，開始投入火場搶救，卻又發現火勢比昨日更大，再請求加派台中清泉崗NA-705，雙架黑鷹直升機聯合救火。

空勤總隊指出，現在時值枯水期，荖濃溪取水不易，山區又多流籠纜線，作業非常危險，目前仍在搶救中。

(中時 )