網友討論。

總統蔡英文的論文問題從選前吵到選後，資深媒體人彭文正對於此事鍥而不捨，瘋狂挖掘，更有人到白宮連署要罷免蔡英文，事情似乎一發不可收拾！

一位網友驚覺，若事件繼續發展下去，蔡英文的論文真的是假的、博士真的是假的，那麼論文案就成了國際醜聞，蔡英文下台避無可避！這個時候，對於總統大位心心念念的副總統賴清德就有機會一舉補位！

網友表示，比起蔡英文「撲朔迷離」的博士學位，賴清德的哈佛學歷無庸質疑，在蔡英文的論文醜聞持續延燒下，恐怕賴清德才是真正的既得利益者！

(中時電子報)