蔡英文論文門燒不停 網驚覺：他還有希望做總統！ 09:292020/03/03 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統府拿出的蔡英文論文(左)、總統蔡英文(右)。(圖/合成圖，本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 網友討論。 總統蔡英文的論文問題從選前吵到選後，資深媒體人彭文正對於此事鍥而不捨，瘋狂挖掘，更有人到白宮連署要罷免蔡英文，事情似乎一發不可收拾！ 一位網友驚覺，若事件繼續發展下去，蔡英文的論文真的是假的、博士真的是假的，那麼論文案就成了國際醜聞，蔡英文下台避無可避！這個時候，對於總統大位心心念念的副總統賴清德就有機會一舉補位！ 網友表示，比起蔡英文「撲朔迷離」的博士學位，賴清德的哈佛學歷無庸質疑，在蔡英文的論文醜聞持續延燒下，恐怕賴清德才是真正的既得利益者！ 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 (中時電子報) #論文 #蔡英文 #網友 #假的 #醜聞 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠疫情事件一波接一波 網驚覺：蔡英文人呢？ 08:302020/02/28 政治 228紀念活動 蔡英文頒發回復名譽證書 12:312020/02/28 政治 蔡英文除夕在法鼓山氣噗噗 董智森揭祕 00:102020/03/01 政治 兩岸脫鉤的滋味 04:102020/03/02 論壇廣場 新竹馬偕兒童醫院今天在蔡英文主持下動土開工 12:202020/03/02 生活 新竹馬偕兒童醫院開工 蔡英文盼滿足桃竹苗醫療需求 18:232020/03/02 政治 贏家來這套！ 04:102020/03/03 時論廣場 【疫亂閣揆戰3】蔡蘇10年心結 防疫表現520後算總帳？ 08:032020/03/03 政治 817綁架蔡英文 港媒：已有綠營人士擔憂 08:042020/03/03 政治 想起蔡英文選後一段話 洛杉基喊：不能原諒 08:092020/03/03 政治 政治熱門新聞 「蔡政府」最新民調出爐！網看完：很驚訝 - 政治 高雄市長補選誰有機會？網分析：「他」韓粉絕對挺！ - 政治 817綁架蔡英文 港媒：已有綠營人士擔憂 - 政治 正忠排骨錯了嗎？黃暐瀚：行政人員自己拿回醫院不就好了 - 政治 陳文茜病況曝光！胃絞痛血尿 兩度打急救針接近死亡 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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