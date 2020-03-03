臺企銀（2834）為積極衝刺房貸市占率，接連推出新優惠，繼年前針對中小企業主、薪轉戶及首購族等客群推出「真優貸」優惠房貸後，宣布今年起新推出「鑫滿意築」優惠房貸，強攻公教員工及年收入50萬以上優質客戶房貸，年利率最優惠可達1.56％。

臺企銀主管指出，今年起除積極爭取優質土建融貸款案件的整批分戶貸款外，此次推出「鑫滿意築」優惠房貸，鎖定中央及地方政府機關、公立學校與公營事業機構編制內員工，以及年收入50萬元以上等優質客戶，希望擴大目標客群拓展房貸業務，提高市占率、增加營收。

此外，考量房貸壽險可讓借款人的資產得到保全、達到留愛不留債精神，基於貸款期間意外傷害事故無法事先預知，臺企銀今年房貸業務也希望能協助借款人，透過房貸壽險做好房貸風險移轉規畫。

臺企銀透露，先前黑鷹直升機失事殉職者中，其中一位成員生前在向臺企銀申請房貸時，便同時購買房貸壽險，殉職時房貸還有數百萬元餘額待繳，便是透過房貸壽險的保險理賠來清償剩餘房貸。

臺企銀主管分析，目前金融同業間的價格競爭激烈，而房貸業務利率最低還有1.56％，收益比企金放款還好，因此今年將積極衝刺房貸業務，並透過房貸壽險，提供客戶完整的購屋貸款保障。

按銀行法規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時存款總額及金融債券發售額總合的30％。據了解，臺企銀目前屬上述規定的放款比率約27％，尚有空間可衝刺房貸業務，未來將視成長情形適時調整放款結構。

(時報資訊)