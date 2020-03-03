隨著影音內容日益豐富、規格不斷提升，連帶提升移動固態硬碟儲存需求，三星宣布推出新款迷你移動固態硬碟，三星Portable SSD T7 Touch正式在台上市，其更是三星首款內建指紋掃瞄器的移動固態硬碟。

三星表示，Portable SSD T7 Touch可以安全且大量地儲存圖片、遊戲或4K/8K影片等內容，不論是PC、平板、智慧型手機或遊戲機皆可順暢連接，且相容於Windows、Mac和Android作業系統，其採用PCIe介面USB 3.2 Gen 2，讀取速度每秒可達1,050MB，寫入速度每秒可達1,000MB，相較前一代T5快兩倍，並且比外接式HDD快9.5倍，搭配NVMe介面運作時，可達到速度上限。

三星Portable SSD T7 Touch除提供密碼和AES 256位元硬體加密保護機制，更是三星首款內建指紋掃瞄器的移動固態硬碟，大幅提升安全層級。透過Samsung Portable SSD Software 1.0，使用者可在軟體上註冊最多4組指紋，未來只需輕觸指紋解鎖此外，Samsung Portable SSD T7 Touch亦具備創新的「動力 LED」設計，一眼即可清楚掌握裝置狀態。

Samsung Portable SSD T7 Touch共推出經典黑與時尚銀兩色，提供500GB、1TB和2TB多元容量選擇，建議售價分別為4,990元、7,590元、13,990元，將於3月5日起於三星商城、PChome24h購物搶先開賣、3月12日起全台正式上市。

(時報資訊)