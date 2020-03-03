美股揮別近12年來最糟單週走勢，3月第一個交易日強勢反彈，道瓊指數收盤飆漲1293點，創史上最大單日漲點。投資人預期各國央行將出手支撐受新冠肺炎疫情威脅的經濟，點燃股市旺盛買氣。蘋果(Apple)股價飆漲9.3%，上週蘋果股票賣壓沉重，股價一度從歷史高點回檔逾20%；而特斯拉收盤也飆漲11.32%。

富邦AI智能新趨勢多重資產型基金經理人郭德齊表示，疫情干擾憂慮減緩，基本面穩健，美股維持正面看法。

近期經濟數據不俗，美國1月ISM製造業指數升至50.9，重返50以上擴張水平，且1月非農就業新增人數達22.5萬人顯著優於預期，密大消費者信心指數也來到去年5月以來新高，加上去年S&P500指數第四季財報亮眼，其中科技業EPS近9成優於預期，而美國12月核心PCE年增幅穩於1.6%，2019年全年均低於FED所設定2%通膨目標，整體物價表現溫和，顯示美國基本面表現穩健。另外，因美、歐、日央行寬鬆政策續行，每月約有1,000億美元挹注，對美股偏多格局看法不變。

郭德齊指出，雖然短線受風險事件干擾，但AI相關產業成長趨勢並沒有改變，主要原因AI相關佈建市場需求強勁，首先是高速運算領域，包括大型數據中心的佈建，有望持續增長，根據知名調研機構Gartner預估今年成長率約4%，大型數據中心佈建同步將帶動伺服器、記憶儲存等相關零組件表現；而在光學領域，受惠於手機多鏡頭趨勢，估計2020年手機攝像頭需求量年成長可達22.1%，且在畫素提升與晶片面積放大下，包括晶圓廠、封裝、濾玻片等板塊均可望受惠。

(時報資訊)