美股道瓊報復性反彈逾千點，台北股匯今早同步走高，台股反彈逾百點，站上11300之上；而新台幣匯價早盤以30.12開盤後，盤中一度升破30元整數關卡，最高匯價為29.96元，升值1.64角。

新台幣匯價早盤在亞幣中表現最強，升幅逾0.4%。

在總經部份，主計總處將台灣2020年經濟成長預估由2.72%下修至2.37%，行政院通過600億防疫紓困振興預算，以支撐台灣景氣前景；中國復工進度將加快，但新型肺炎疫情向外擴散，外需仍有隱憂，經濟恐難實現強力V型反轉，但在政策護航之下，市場流動性充裕，短期市場風險偏好追隨政策步伐。

至於和美元息息相關的Fed貨幣政策面，市場強烈預期Fed將在3月18日會議前降息2碼，4月29日會議再降息1碼，上半年降息3碼；如國際投行渣打、美國銀行、高盛都預估3月FOMC會議會降息2碼。

(時報資訊)