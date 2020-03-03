美股上周四才以1190點創單日最大跌點後，投資人憧憬央行降息救市，今凌晨道瓊指數飆漲1293點，創史上最大單日漲點；台股開盤大反攻，大漲逾180點，不到10分鐘就湧入逾200億元交易量，台積電帶頭衝，以318.5元開出、上漲2.41％。

財信傳媒董事長謝金河在臉書先預言，美國總統川普絕不會放任美股崩盤，更直指在全球降息聲中，台股高殖利率優勢會率先被看見，他說；「今天腰桿挺最直的，率先爬起來的個股，未來會有看頭。」

謝金河解釋，如果美國挺不起美股，這一役就輸得屁股光光了，可以預見聯準會必有降息動作，美國放錢一定不會手軟。

謝金河認為，全球基本面要面對考驗，但資金依然寬鬆，疫情中心在中國大陸，深滬股市漲勢凌厲，反而給了全世界枱面上政治人物更大的啓示，美國總統川普對美股一向敏感，他不太可能放任美股崩盤大跌，預言美股開盤，大家就會知道這個端倪。

(中時 )