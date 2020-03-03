清明節將至，新北市長侯友宜今上午召開新冠肺炎第20次應變會議時表示，除了台商返台是防疫重點外，掃墓時各個靈骨塔的位置都很接近，已要求各局處提出因應方案，追思之外也要做好防疫計畫，有些大型群聚活動也可改視訊進行，「相關單位現在就要開始準備。」

侯友宜說，新北市居家檢疫人數從最高的5000多人，慢慢降至1000多人，隨著南韓、義大利、伊朗升級成三級警告，居家檢疫的量將慢慢回來，對於列管仍在外趴趴造的民眾，除了政府祭出100萬重罰外，新北市3個集中管理檢疫所的地點都找好了，「告訴那些人，市長都準備好了，要跑就要自己付費！」

侯友宜指出，新北市共335家安養院、長照中心以及護理之家，考量年長者抵抗力弱，又是高風險對象，除了基本量體溫、配戴口罩、TOCC以外，昨他也前往視察，要求各區域做好分線分流，探病人數限2人、陪病者限1人，降低感染風險。

至於戴口罩的時機，侯友宜強調，人潮擁擠、密閉空間就請把口罩戴起來，因為口罩量仍不足，距離每天1片還有段距離，他才客氣用「請」的，不然他從過年前就已要求民眾把口罩戴好，希望大家共體時艱；另市府主辦的大型活動一律取消，宮廟等民間活動都「勸阻」，也要求各局處首長近期不要參加無謂的大型活動。

(中時 )