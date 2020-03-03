恆指開盤漲0.48％ 中廣核新能源漲26％ 09:372020/03/03 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港恆指今（3）日開盤上漲0.48％，國企指數漲0.41％；以各板塊來看，工業、醫療保健等漲幅居前，中廣核新能源漲26％，中興通訊漲近5％。 (旺報 ) #開盤 #新能源 #中廣 #26 #保健 也許您會感興趣 推薦閱讀 心儀女被「小王」接走 莽男砍人後買檳榔被抓 09:142020/02/29 社會 6搶1》大聯盟放寬非26人名單參賽 旅美球員能打 12:372020/02/29 體育 醫療保健基金 持穩抗跌 04:102020/03/02 投資理財 美股崩跌恐懼擴散！ 日股開盤走跌近300點 08:402020/03/02 財經 國安基金進場！「萬一」穩了 台股盤中挑戰翻紅 09:022020/03/02 財經 蘋概股淪重災區！ 台積電股價創今年新低 09:572020/03/02 財經 跌點收斂逾百點 台股拚守11,200點關卡 11:492020/03/02 財經 2月陸物流業景氣指數26.2％ 月跌23.7百分點 12:402020/03/02 財經 股匯各彈各的調 新台幣大漲2.06角 17:242020/03/02 財經 第一金投信：公用事業 防疫資產首選 04:102020/03/03 產業特刊 財經熱門新聞 美妝老牌店美華泰不堪虧損 5月底全台15間店全收 - 財經 外資把錢藏在這！ 老謝揭露美股今晚走勢 - 財經 該聽川普的！ 蘋果供應鏈全押陸慘遭鎖死 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 財經 美股暴漲打退恐慌？ 分析師重提金融危機關鍵指標 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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