一名經常在台中市東勢區街撿拾資源回收的李姓男子，昨天深夜撿拾疲累之後，竟然直接稅在大甲溪體堤施工現場旁內挖好的土坑內，好巧不巧，因當地近來屢見有民眾傾倒廢土，工地主任為防止再度發生，深夜啟動怪手要將土坑擋住，結果將睡在土坑內的李男當場壓斷大腿，經送醫急救後已無大礙，但現場處理員警與肇事司機皆大嘆「有這款ㄟ的事情也會發生」。

警方調查，東勢分局芧埔所於昨(2日)11點47分，接獲消防局轉110通報，有民眾因為進入工地撿拾廢鐵受傷，於是前往查看。員警到現場後，才發現竟是一起離奇意外。

據了解，臺中市東勢區東關路五段守望相助隊旁土地公廟往大甲溪溪堤填土工程工地，根據當時駕駛怪手工地劉主任供稱，因最近常有人會將垃圾偷倒入工地土坑中，於是晚上會過去工地巡視看看，並試圖用怪手鏟斗去擋住土坑，讓外人無法將垃圾偷倒進去。

但是因為天色黑暗，根本沒發現土坑裡面還睡著李男，當他操作怪手鏟斗放置下來時，突然聽到一聲大聲哀嚎，下車查看後才驚覺不慎壓斷李男左腿，於是立刻報警，目前李男於中國醫藥學院急救完畢無生命危險。

(中時電子報)