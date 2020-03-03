美國官方周一證實，在華盛頓州的西雅圖因感染新冠肺炎死亡人數，已從原先的2人累計增加至6人，並強調在完成檢測速度加快之下，要做好確診病例愈來愈多的準備。目前華盛頓州累計18人感染新冠肺炎，為美國各州最多。

西雅圖和金郡（King County）公共衛生機構衛生官員杜奇（Jeff Duchin）說，在其轄區內的14宗確診病例裡，有8宗是在西雅圖市郊柯克蘭（Kirkland）的醫療中心爆發，當中有4人死亡。目前6個死亡案例裡，至少4例是老年人或本身健康狀況不佳。

在華盛頓州18個感染病例裡，其中14人集中在金郡。杜奇預期當地未來數天乃至數周內，感染人數將繼續增加，因此認為情況極端嚴重。但他強調大部份感染病患屬於輕症，不需要住院治療。

在已確診病例之外，金郡有約29個等待檢測結果的可能病例。當地目前每天可進行約200個檢測，但預期很快可以把每天檢測數量提升到至少1,000個。

儘管因疫情死亡人數正在增加，而專家又警告確診人數可能快速上升，但副總統彭斯強調美國人感染新冠肺炎的風險仍然很低。根據美國疾病防治中心（CDC）資料，全美迄周日止確診病例累計達91例。

美國食品與藥品管理局（FDA）局長史哈恩（Stephen Hahn）預期在本周末結束時，將完成約100萬個試劑盒。

(工商 )