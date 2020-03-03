高雄房市的三二九推案量約674億元，雖是5年來的次高紀錄，但，因面對大陸「新冠肺炎」（COVID-19）疫情的不確定性，仍比去年三二九檔期的761億元，年減約11.40％，今年的特色之一是，幾乎知名建案都有新案進場，其中，京城建設囊括4案、總銷115億元，勇奪冠軍。

高雄市房屋市場調查協會每年都會針對高雄房市特定檔期推案，進行調查統計，該會理事長廖致傑3日指出，今年高雄三二九檔期，總共進場的建案有42場，總銷金額約674.4億元，戶數約5,816戶。

廖致傑表示，歷年的高雄三二九檔期，推案量以2019年的761.2億元，創下歷史新高紀錄，因建商去年普遍看好後市，推案戶數衝高到5,477戶，今年則因受到「新冠肺炎」（COVID-19）疫情的影響而下滑，推案總額下跌大約11.40％，不過，推案戶數仍然增加約6.23％。

他說，今年高雄三二九房市的特色之一就是，「幾乎知名建商都不缺席」，案量最多的，是由在地的上市櫃建商京城建設，拔得頭籌，總銷共計115億元，包包括「世界心」、「舞極」、「青海line」、以及「京城鳳翔」等4場預售案，總銷分別是45億元、45億元、13億元、以及12億元。

據了解，京城建設位於農16特區的商辦大樓，原本規劃三二九檔期進場，因疫情因素而延後，否則，如果再加上商辦建案，京城今年三二九的總銷將破150億元。

單一個案總銷最多的建案，則是位於三多商圈的「繽海」預售案，由郡都建設和甲山林等合資成立的「都山林」投資興建，總銷達70億元，廖致傑指出，個案總銷第2高的建案則是太子建設新成屋「太子城」，總銷約60億元。

廖致傑表示，高雄推案王城揚建設，今年三二九檔期推出2個建案，合計總銷約56億元，其中，位於文山特區的新成屋「御廳苑」，雖然尚未開盤，但是，未來售價將在每坪30萬元以上，「成為測試文山特區房價的指標」。

而隆大營建此次也有2場建案推出，合計約45億元，廖致傑說，這2案分別是仁武的透天建案「隆大鳳凰」、以及中正金融特區的大樓預售案「鳳凰綻」，總銷分別是37億元和8億元。

(工商 )