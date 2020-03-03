毛小孩是現代人的心靈寄託，是創作者的繆斯靈感，也是最好的陪伴。左起為愛狗成痴的音樂夫妻檔李昕珏與盧煥韋。（朱宗慶打擊樂團提供）

音樂夫妻檔李昕珏（左）與盧煥韋（右），兩人共同的話題除了音樂，還有狗兒。（張鎧乙攝）

毛小孩是現代人的心靈寄託，是創作者的繆斯靈感，也是最好的陪伴。朱宗慶打擊樂團有對音樂家夫妻檔，盧煥韋與李昕珏，兩人相差7歲，在團內相識，因狗兒定情，閒暇時光，會幫忙照顧流浪狗，吵架時，狗兒成為調節關係的和事佬，兩人因狗兒感情更為親密。

近期盧煥韋把生活中的音樂、家人、狗兒融合在一起的關係，譜寫成樂曲〈融〉，將在「美好關係」音樂會中發表。盧煥韋表示：「我覺得美好關係，應該是融合在一起，分不出彼此。」

盧煥韋是朱宗慶打擊樂團資深團員，出生於1980年，來自高雄；李昕珏現任教於傑優青少年打擊樂團，出生於1987年，來自中壢；兩人都是舞台上的音樂家，但下了舞台，讓兩人心意相通的共同話題，除了音樂，還有狗兒。

之所以愛狗成痴，追根究柢，原來兩人都曾有過一個孤單的童年，狗兒是他們最好的朋友。盧煥韋表示，小時候家裡住透天厝，養了二十多隻狗，「我是家中老么，爸媽也忙工作，大多數的時間，都是狗兒在陪我，我會對狗說話，但我也很常被狗咬，和狗的緣分很深。」

李昕珏表示，她也有類似經驗，「我弟弟小我12歲，小時候不太有玩伴，幾乎是一個人，爸媽工作忙，是外公家養的狗，一直陪我長大。」

沒想到，李昕珏口中「外公家養的狗」，不只陪伴她成長，後來「外公家養的狗」也生了小狗，她與盧煥韋一起照顧這隻狗兒，也牽起兩人情緣，並幫他取名「繃狗」，盧煥韋說：「就是打擊樂器邦哥鼓的『邦哥』。」

盧煥韋表示，與其說是人們照顧狗，不如說是狗在陪伴人，「我們在家裡裝設監視器，想知道外出時，繃狗都在做什麼，結果他靜靜地坐一整天，等我們回家，不敢喝水，讓人心疼，他的世界沒有別人，只有我們。」

李昕珏表示，繃狗是生活裡的定心丸，當兩人在音樂事業上，互相支持、給建議，生活上則是一起分工，「當我們合力為繃狗煮晚餐、剪雞胸肉，也讓日子過得更有滋味。」

(中時 )