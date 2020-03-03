針對經常性居住大陸地區台商的健保費，民進黨立委林俊憲喊話將修法，要讓保費從749元提高到12002元，消息傳出引來部分藝人質疑這是「爛招」。對此，行政院長蘇貞昌今表示，對於立法院的運作他都尊重。

隨新冠肺炎疫情升溫，海外台灣民眾的健保費掀起討論。民進黨林俊憲表示，將提案修改《全民健康保險法》，針對1年內未在台灣住滿183天、無法提出收入證明及沒有繳稅紀錄者，新增為健保被保險人第七類。修法若通過，政府將不予補貼這類被保險者的健保費，讓當事人的保費從749元提高至12002元。

對此，藝人劉樂妍透過微博表示，這樣的修法是「爛招」，讓她想申辦對岸的「五險一金」產險。

今早蘇貞昌赴立院針對紓困振興特別條例備詢前，被問到劉樂妍的說法時，蘇貞昌說，他不曉得這是誰講的話，但是對於立法院的運作他都尊重。

至於明年台灣是否將有調漲保費的壓力？蘇貞昌說，目前沒有這樣的規劃，他也還沒接到這樣的計畫。他強調，台灣健保讓世界誇讚，不能讓它倒，所以怎樣合理收費與運作，政府隨時都會做各方面的評估，好讓健保能繼續存在。

(中時 )