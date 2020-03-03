北市府發言人體系傳出將有人事異動，民眾黨發言人林珍羽及人妻美女主播陳智菡將轉任北市府副發言人讓北市府發言人系統成為前所未有的「1正4副」，北市府副發言人「學姐」黃瀞瑩今表示，市府近日確實在盤點發言人體系業務跟職務，希望更清楚分工，相信市府都會依法依程序任用各人事。

府內知情人士昨透露，因台北市長柯文哲新聞量大，近期負面聲量蓋過正面，因此欲加強市府發言人輿論回應，本月將會把北市議員林國成女兒林珍羽轉任市府副發言人。

黃瀞瑩今天上午接受媒體聯訪指出，北市身為首都城市，各局處每個政策都受到媒體很大關注，新聞業務繁重，加上最近還有疫情，發言人體系負擔重責，因此市府最近確實有在盤點相關業務跟職務，希望做更清楚分工，相信市府都會依法依程序任用各個人事。

另也傳出人妻美女主播陳智菡也將在本月入府，管理媒體事務，黃瀞瑩僅回應，每一個不同人才都是台北市府需要的，非常歡迎各界人才加入團隊，目前人事任用都還在安排中。

媒體詢問，市府疑為了找齊戰力因人設事開立職缺，引發批評，黃瀞瑩說，發言體系在北市府很繁重，不同同事都可以貢獻自己想法，也體現北市府是個多元共榮的地方，每個人有不同背景跟政治色彩，都是滿好的現象。

(中時 )