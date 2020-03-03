相較於2月14日情人節試探迂迴的曖昧不明，3月14日白色情人節更多的是甜蜜回應的心心相印！蝦皮購物依熱搜關鍵字觀察今年白色情人節的送禮趨勢，相較於經典不敗的巧克力、鮮花等物質性商品，「客製化」商品呈現明顯成長趨勢，搜尋量較去年同期飆出翻倍成長，另外，各式「體驗型課程」更異軍突起，自２月以來也已有較去年成長超過6成的佳績，成為今年情侶最熱門的情人節活動！據此，蝦皮購物特別推薦近期站上熱門體驗課程，讓情侶在314白色情人節送出最不一樣的心意，創造獨特的浪漫回憶！

客製風盛行！相關關鍵字搜尋量較去年成長翻倍 創造共同回憶的「體驗型禮物」正夯！許多人都希望自己能成為對方心中獨一無二的存在，特別是剛確定關係的情侶，更偏好能「宣示主權」的禮物。

相關消費心態反映在電商市場中，蝦皮購物根據站上統計觀察指出，現今情侶送禮更講求「獨特性」，自2月14日情人節過後的白色情人節送禮趨勢，比起花束、巧克力等經典商品，「客製化商品」包含情侶手機殼、情侶鞋、情侶對錶、對戒、對鍊等更受消費者青睞，搜尋度較去年同期成長翻倍；此外，永生花、浪漫調香、情侶寫真、對戒DIY等可以雙人進行的「體驗課程」，也在今年躍升為情侶間熱門的約會選擇，搜尋量較去年2月大幅成長超過6成。這也顯示出，現在情侶們不僅熱愛客製商品，更熱衷於創造專屬彼此的獨家回憶，留下獨一無二的相愛證明！

「情侶調香」、「手作對戒」由內而外宣示主權 「情侶寫真」和「男友攝影課」用照片記錄愛無論是送到沒禮物送、還是希望送的與眾不同，今年的白色情人節回禮，相較於物質性商品，蝦皮購物推薦各類客製化課程，讓你送給對方一個「甜蜜記憶」！永生花象徵永不凋謝的愛，近期在情侶間頗受歡迎，若能送上自己親手做的乾燥花，一定能讓對方感受到更濃烈長久的愛意；喜歡香氛的情侶檔，可一起預約情侶調香課程，為對方挑選適合的香調，讓每次的擁抱都能浸潤在彼此著迷的味道；或情侶相約DIY手作對戒，將彼此緊緊套牢，經過千錘百鍊而成型的戒指，也象徵不畏風雨的愛情；如果喜歡透過攝影品味生活，也可以選擇專業的情侶寫真，用照片紀錄愛情的模樣；而總被另一半嫌棄拍照技術的朋友們，更可選擇男友必學攝影課，線上影片不限次數讓你學到會，即日起至3／15更祭出滿1元即可打86折的優惠讓你搶在白色情人節前夕學會拍照神技，拍出讓女友心花怒放的愛的視角，成為男友公敵！藉由這些專屬的體驗過程，感受著彼此共度的浪漫時光，絕對是最令人難忘的白色情人節禮物！

(工商 )