開學大作戰！因應各級學校陸續開學，全台啟動防護機制，為落實學生健康管理，除了校園全面實施環境消毒外，家長們也紛紛添購相關抗菌用品，促使生活日用品類買氣持續蓬勃。PChome 24h購物表示，開學後學生互動接觸頻繁，為保持課桌椅等設備清潔，市場消毒用品需求飆升，帶動二月份消毒商品搜尋量年增成長10倍以上，銷售動能強勁，而返校潮亦帶動外宿租屋族湧現日用品補貨熱潮，衛生紙、濕紙巾等快消品持續熱銷，也推升熱搜次數年增率成長4倍以上，買氣相當火熱。

PChome 24h購物觀察站上開學熱搜關鍵字，前三名依序為口罩、衛生紙、濕紙巾，其中，為全力預防感染風險，多數學童配戴口罩上學，使得口罩成為開學不可或缺的防護商品，尤其以兒童口罩需求熱絡，目前雖統一由指定通路販售，不過每日排隊購買人潮多，一罩難求的情況下，刺激市場需求仍居高不下，帶動搜尋量持續列居熱搜冠軍。

而開學後為加強健康管理，各地校園除了積極宣導勤洗手，也提倡適時使用衛生紙摀住口鼻，避免傳染機率，加上返校後外宿學生日用快消品需求增，民生用品掀起採購熱潮，促使衛生紙的搜尋次數不斷攀升，列居熱搜第二。另外，方便隨身收納攜帶的抗菌小物也成為開學必備商品，不少家長為孩童入手抗菌濕紙巾，除了便於擦拭桌面與共用物品，也可隨時做好手部清潔，因此獲得市場青睞，名列熱搜第三。

此外，為全力守護校園健康，教室、餐廳、宿舍等空間的消毒工作成為防護重點，因此推升消毒類商品搜尋量持續成長，更帶動掃除用具的搜尋次數不斷攀升，觀察第四至九名入榜商品依序為為酒精、次氯酸、漂白水、乾洗手、空氣清淨機及好神拖。

其中，各地學校多運用酒精擦拭課桌椅，並使用漂白水打掃消毒廁所等公共空間，促使酒精、次氯酸、漂白水等滅菌用品需求高漲，成為榜上有名的搶手商品。而為積極備戰開學日，不少外宿學生也趁著開學前夕清潔住宿環境，除了利用消毒商品清潔床鋪與桌椅外，地板與走廊更是不可忽略的掃除要點，不少學生看準好神拖輕巧又省時的特色，紛紛選購相關商品，使其躋升熱搜榜中。

同時，為避免室內髒空氣與細菌增加感染風險，空氣清淨機也成為入榜人氣商品，具有抑菌抗敏功效獲得許多學生喜愛，輕巧不佔空間的小坪數機型適合外宿空間，成為熱門選擇。

因應開學季到來，PChome 24h購物也於站上推出「外宿佈局術」活動專區，提供消費者餐廚傢俱、寢具用品、環境清潔等多元商品選擇，並祭出36大銀行最高回饋26.88%，且即日起至4/6，單筆消費滿3,888元，即可抽大甲鎮瀾宮光明燈、單一帳號消費累計滿額10,000元，則可抽PChome×鎮瀾宮聯名Q版大甲媽黃金擺飾；3/31前APP單筆消費滿490元，將可登記抽YSL 山形紋荔枝皮金字logo拉鏈長夾，超多獨享優惠好康，要讓消費者備齊所需，順利迎接開學日！

PChome 24h購物開學十大熱搜關鍵字TOP1 口罩、TOP2 衛生紙、TOP3 濕紙巾、TOP4 酒精、TOP5 次氯酸、TOP6 漂白水、TOP7 乾洗手、TOP8 空氣清淨機、TOP9 好神拖、TOP10 洗面乳。

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