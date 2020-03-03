新冠肺炎疫情延燒，馬政府時期曾放寬大陸配偶及依親人士納保資格，民進黨立委林俊憲昨表態將提案修改《全民健康保險法》，提高「黃安與小明們」健保費，引發議論。民進黨前立委林靜儀今接受電台專訪表示，修法可以朝健保法不同分類方向處理，像是針對長期不居住在台灣的國籍人士或放棄中華民國國籍選擇依親的人，若未居住在台灣一定期限，政府可以強制停保，若要復保需要6個月，避免有醫療需求才回台使用健保。

林靜儀表示，健保不單純是保險，也有福利的精神，健保費不夠部分政府跟雇主要補貼，健保過去20幾年讓醫療人員很不滿意，如果沒有點值跟總額早就破產，這次討論健保使用身分問題，主要是投保人費率計算問題，畢竟健保法分類沒有那麼細。

林靜儀說，有些人健保會保在工會，費用就會很少，有些人則是沒國籍使用健保，像是外籍移工或高階白領，如果常住在這裡沒有納保將成為健康漏洞，所以他們納保很重要，這次爭議主要是針對黃安跟小明們，小明們問題是明明可以拿中華民國國籍，卻選擇用依親長期居留身分，選擇外國人身分又拿依親居留納保，或是像黃安長期不住在台灣，有需要就回來使用健保，這就很麻煩。

針對限縮「黃安與小明們」健保問題，林靜儀認為，可以透過修法方式，明定一定期限未居住在台灣，政府可以強制停保，如果要復保需要經過6個月，避免有醫療需求就回台使用健保。

至於黃安吹捧自己高收入，且無定居台灣，每月健保費卻只需繳749元，林俊憲主張健保費調高至1.2萬元，林靜儀則認為，除了停保時間可以要求，相關實行細則也要配合修法，因為現行健保法分類沒那麼細，修法可以落實健保的公平性。

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(中時 )