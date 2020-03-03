罷韓團體選後對高雄市長韓國瑜的秋後算帳，讓一位高雄市民看不下去，直言現在台灣正在對抗新冠肺炎，但罷韓團體卻大搞鬥爭，非要搞臭韓國瑜不可！他真的無法忍受這種惡質鬥爭，決定挺身而出向罷韓團體大喊，「夠了！適可而止」！

韓國瑜在經歷總統大選的挫敗後，回到高雄卻正面對罷免的挑戰，wecare高雄等罷韓團體在第二階段連署中發展順利，短短幾個禮拜，連署書數量衝破50萬份，第三階段的正式投票看來無法避免。

對此，有一高雄市民看不下去，以「他不壞，他是我們的市長」為題，投書到《Yahoo論壇》表示，他以為選後藍綠會大和解，但沒想到民進黨竟會追殺韓國瑜到這種近乎「人格毀滅」地步。他直言，韓國瑜參選總統的確有錯，但韓已經為此付出代價！反而是綠營竟然借新冠肺炎疫情擴散台灣期間，借罷免議題來鬥爭韓國瑜，身為高雄市民的他真的看不下去，決定挺身而出，大喊夠了！

(中時電子報)