隨著網路購物的發展，移動的消費情境不斷延伸。根據資策會產業情報研究所（MIC）針對消費者網購行為調查指出，百分之六十四的消者曾經透過行動裝置進行網購，其中整體的網購消費者中，女性網購比例高於男性，主要年齡層為20歲至39歲之間。

由此可見，女性消費能力不斷的提升中，隨著世代的變遷，女性自覺與意識提高，女性更懂得「寵愛自己」，「她」經濟所衍生的消費與購物需求不容小覷。看準龐大女性商機，松果購物（6740-TW）於3月3日至3月12日搶先開跑「38女王節」，活動期間全站商品83折起，天天整點祭出超殺優惠夯品，除此之外，刷指定信用卡現金回饋3%，加碼透過遊戲活動有機會免費扭dyson清淨機，多重優惠一指購足，預期「她」商機助攻3月整體買氣。

根據松果購物從大數據分析中觀察到，站上的女性消費客群佔比達8成，進一步從下單量分析發現，女性的主要熱門消費關鍵兩大類別為居家生活類別與3C家電類別，也從過去彩妝保養的主要消費類別擴及到居家生活與3C家電成為兩大類別。隨著女性經濟獨立的情形之下，女性趨向注重居家生活品質，同時對於商品的追求更愈趨以品質﹑質感為最大考慮，對於居家生活或3C家電類的購物需求大量提高。

距離女王節開跑尚有一天，松果購物進一步從關鍵字搜尋量發現「智慧家電」﹑「3C」﹑「質感家電」等關鍵字顯著激增3倍，因此松果購物特別祭出天天整點夯品準時開搶，包含以一按即可輕鬆完美打掃地板髒汙的「小瓦智慧掃地機器人」於3／4 的12:00推出24折特價4,916元，3／6的12:00推出長期受國人青睞的訪日必搬家電「夏普31公升水波爐」特價24,934元，3／7的12:00整點推出質感與實用兼具的Dyson空氣清淨機64折特價19,303元，除此之外，松果購物亦於3C家電﹑居家生活﹑服飾美妝等專區進行全面有感下殺促銷，以最深的優惠折扣商品吸引「她」目光，把握女性崛起的消費力，同時滿足「她」對生活品質的需求。

(工商 )