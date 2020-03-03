在智慧型手機多鏡頭趨勢確立下，CMOS影像感測器(CIS)市場自去年起傳出供不應求，國際一線大廠Sony、三星等也紛紛宣布將擴產因應，只是Sony、三星產能多偏向供給自家高階智慧機產品使用，儘管目前原相(3227)並未有出貨智慧型手機產品，但市場預期，隨著缺貨狀況持續，原相未來有機會接下中低階手機市場的需求空缺，加上今年各大產品線穩定成長，今強勢開高震盪，漲幅一度逾5.5%，衝上2010年5月以來的近10年新高。

除智慧型手機走向多鏡頭是帶動CMOS影像感測器(CIS)需求攀升外，包括人臉感測、AR(擴增時境)，甚至到後續自駕車所需的CMOS影像感測器(CIS)數量更多，使得長線是持續處於成長態勢，在基本面撐腰下，原相股價一路向上挑戰，今也順利登上近10年新高，最高達209元。

先前另一家CMOS廠晶相光率已經率先開出第一槍，對客戶漲價，後續原相是否跟進，其先前僅表示會依據市場情況調整報價。

原相短線僅管會受到新型冠狀病毒的衝擊，2月營收恐面臨下滑，但就2020年來說，滑鼠、遊戲機、TWS(無線藍芽耳機)、健康量測、安防等均將穩定成長，整體營運仍可以樂觀期待。

(時報資訊)