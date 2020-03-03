美國、日本和英國央行相繼承諾將採取行動全力穩定金融市場，緩解新冠肺炎疫情造成的衝擊，帶動隔夜美股上演報復性反彈行情，道瓊指數飆漲近1300點或逾5%。

受此激勵，周二香港恆生指數開漲0.48%，為26419.13點。國企股(H股)開漲0.41%，為10527.97點。

在5G行動網路第2期招標可能在4月啟動的題材帶動下，5G概念股表現強勁，中興通訊開漲近5%，小米漲2.47%。

(時報資訊)