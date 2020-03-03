《港股》隔夜美股飆升，恆指開漲0.48％ 10:002020/03/03 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國、日本和英國央行相繼承諾將採取行動全力穩定金融市場，緩解新冠肺炎疫情造成的衝擊，帶動隔夜美股上演報復性反彈行情，道瓊指數飆漲近1300點或逾5%。 受此激勵，周二香港恆生指數開漲0.48%，為26419.13點。國企股(H股)開漲0.41%，為10527.97點。 在5G行動網路第2期招標可能在4月啟動的題材帶動下，5G概念股表現強勁，中興通訊開漲近5%，小米漲2.47%。 (時報資訊) #港股 #恆生指數 #國企股 #H股 也許您會感興趣 推薦閱讀 5G＋Mesh Wi-Fi 中華電網速超快 04:092020/02/28 產業．科技 許孟哲扮5％大帝 顯神蹟準到發毛 12:332020/02/28 娛樂 工商社論》我們對5G的期待與提醒 04:102020/03/02 財經要聞 祭早鳥資費搶客 台灣大亮牌 5G雙飽1,399元 04:102020/03/02 財經要聞 5G手機3月上市 五大電信備戰 04:102020/03/02 財經要聞 大陸將迎5G新機爆發潮 上周近10款5G新機上市 10:562020/03/02 財經 遠傳聯手愛立信 目標5G暑假開台 17:262020/03/02 財經 《金融》防疫共體時艱，凱基銀推低利小額紓困貸款 17:222020/03/02 財經 遠傳5G設備選商 愛立信雀屏中選 04:102020/03/03 產業．科技 《通信網路》徐旭東：遠傳5G不僅拿入場券，要做就要做最好！ 08:022020/03/03 財經 財經熱門新聞 美民眾瘋搶民生物資！Costco飆漲近10％ 十年最猛 - 財經 降息救經濟？華爾街大咖打臉川普 這招更有用 - 財經 台塑四寶 擬發950億股息 - 財經要聞 - 工商時報 外資把錢藏在這！ 老謝揭露美股今晚走勢 - 財經 驚！傳可能放無薪假？群創：目前沒有 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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