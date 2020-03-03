美股：

1.獲華爾街投資銀行Oppenheimer調升股票評級至優於大盤，蘋果周一大漲9.31%，收在298.81美元，創下2008年以來的最大單日漲幅，對飆漲約5%的道瓊指數與標普500指數提振最大。

蘋果執行長庫克日前表示，中國已經控制住新冠肺炎疫情，生產iPhone手機的工廠正在加速復工。

投銀Oppenheimer誇讚蘋果是「製造經常性收入的機器」，並表示蘋果的產品與強大的財務表現，可望助其度過新冠肺炎疫情給經濟造成的任何不確定性。除了調升股票評級，Oppenheimer亦給出320美元目標價。

2.沃爾瑪周一股價大漲7.62%，收在115.88美元。該零售業巨頭宣布進軍醫療市場，搶食36兆美元的相關商機，此外，沃爾瑪計畫與威瑞森電信（Verizon）合作，在特定門市測試5G行動網路，未來將配合店內的保健服務中心，瞄準線上醫療市場。

3.推特股價大漲7.89%，收在35.82美元。媒體報導，艾略特管理公司（Elliott Management）創始人暨富豪投資人辛格（Paul Singer）正尋求撤換推特執行長多西（Jack Dorsey），因認為多西同時掌理推持與Square，會導致注意力分散。

(時報資訊)