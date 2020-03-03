台北市大同區一名角頭大哥，日前清晨回家時，突然在住處路口，遭道一名年輕槍手埋伏狙殺，由於雙方只距離不到3公尺，槍手開第一槍竟然沒打中，第二槍卻又卡彈，但角頭早已溜之大吉，槍手也只好匆忙撿起彈殼後狼狽逃離，警方看完監視畫面後笑稱，這真是史上「最落漆」的殺手。

據了解，遭到伏擊的’是台北市大同區在地老幫派大橋頭幫的角頭，警方調查，該名角頭是在清晨6點多準備回到住家時，一名年輕男子在當地埋伏已久，一見到角頭出現，立刻趨前到角頭眼前，然後持手槍朝他開槍。

但是角頭相當幸運，一見對方來意不善還持槍，立刻轉身閃避，槍手雖然在其眼前開槍，但是卻毫無準頭落空，但槍手接著又開第二槍，這時卻又卡彈。角頭見狀拔腿狂奔，槍手也疑似因為緊張，快速撿起掉在地上的第一枚彈殼後落荒而逃。

由於該名角頭警有不少前科，日前又因都更問題與發生衝突，警方研判可能遭到仇家盯上而行兇，但看過監視器畫面後，戲稱這個殺手在很兩光。由於開槍地點就在派出所距離約100公尺處，警方目前掌握槍手身分追緝當中。

(中時電子報)