台中醫院的負壓隔離病房。(資料照/范揚光攝)

蘇一峰比較台、日、韓負壓隔離病房數。（圖／摘自蘇一峰部落格）

新冠肺炎韓國累計境內確診數已上升至4800多人，南韓政府宣布，國內的負壓隔離病房只有1千床不敷使用，許多病人將住在普通病房，或返家自主隔離治療。外界好奇，為何南韓的土地是台灣的3倍、人口是台灣的2倍多，負壓隔離病房卻只有與台灣相當的1千床？胸腔重症醫師蘇一峰表示，大家可能不知道建置負壓隔離病房所需經費，全台工程費用加起來天價驚人！

蘇一峰在部落格發文指出，他自己曾經工作的醫院，把一間加護病房病床改建成負壓加護病房，當時施工的經費估計是250萬元，如果全台的每一間病房改建成負壓隔離病房的工程費為100萬到200萬之間，目前全台1100床負壓隔離病床，從病房改建就花了11億至22億。

蘇一峰說，一個國家的醫療水準是經年累月所累積下來的，並非一蹴可及，而且不只是20億的病房改建經費，還有多少年辛苦培育出的醫療專業人員站在第一線無價！！他呼籲大家一起共同珍惜保護台灣的醫療資源與醫護人員，是我們面對疫情時在第一線的無價珍寶。

(中時電子報)